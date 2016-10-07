Итоги волонтерской акции «Соберём ребенка в школу!» подвели в Невинномысске

Почти два месяца в Невинномысске длилась краевая волонтерская акция «Соберем ребенка в школу!». По ее итогам 41 ребёнок из 25 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получил наборы канцелярских товаров для учебы.

Организатором акции выступил Молодежный центр развития личности при поддержке комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту совместно с комитетом по труду и социальной поддержке населения администрации Невинномысска.

В рамках акции были задействованы 150 волонтёров из вузов и ссузов, школ Невинномысска. С их помощью прошел сбор канцелярских товаров: это тетради, карандаши, ручки, линейки, пеналы, цветная бумага, клей, краски, портфели и др. Все это было передано 41 ребенку из 25 невинномысских семей.

Как сообщили в администрации Невинномысска, организаторы акции благодарят всех неравнодушных горожан, а также учреждения и предприятия, организации, принявшие участие в добром деле.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161007/itogi_volonterskoy_aktsii_soberem_rebenka_v_shkolu_podveli_v_nev_97084.html