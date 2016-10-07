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7 октября 2016 г.

Губернатор В. Владимиров встретился с депутатами Госдумы от Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров встретился в Москве с депутатами, избранными от Ставропольского края в Государственную Думу России седьмого созыва.

Губернатор В. Владимиров встретился с депутатами Госдумы от Ставрополья

Во встрече приняли участие председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Кузьмин, заместитель председателя комитета по культуре Ольга Казакова, заместитель председателя аграрного комитета Алексей Лавриненко, депутаты Елена Бондаренко и Александр Ищенко.

Обсуждены вопросы взаимодействия региона с нижней палатой Российского парламента.

– Сегодня и я, и депутаты настроены на совместную конструктивную работу. Задач много. Это и перераспределение налогов между федеральным центром и регионом, и наведение порядка в земельных отношениях, в том числе, путём устранения пробелов в законодательстве, существующих в этой сфере. Частный вопрос – строительство поликлиники в Юго-западном районе Ставрополя. Нам нужно добиваться федерального финансирования на закупку оборудования. Необходимо продолжить строительство спортивных площадок в крае. Здесь тоже очень многое зависит от федерального центра. Словом, после выборов нет времени на раскачку, нужно продолжать активно работать в интересах края и его жителей, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161007/gubernator_v_vladimirov_vstretilsya_s_deputatami_gosdumy_ot_stav_97097.html
Фотография к статье Губернатор В. Владимиров встретился с депутатами Госдумы от Ставрополья
Губернатор В. Владимиров встретился с депутатами Госдумы от Ставрополья
Губернатор В. Владимиров встретился с депутатами Госдумы от Ставрополья
Фото пресс-службы губернатора СК
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