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7 октября 2016 г.

Экспозицию Ставропольского края на «Золотой осени» посетил Иосиф Кобзон

Экспозицию Ставрополья на «Золотой осени» посетил Иосиф Кобзон

В Москве продолжает свою работу агропромышленная выставка «Золотая осень 2016». Мы уже сообщали, что стенд нашего края стал одним из самых солидных и популярных. Накануне его посетили председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, руководители ряда российских ведомств и организаций. 6 октября в гости на экспозицию Ставропольского края заглянули помощник Президента – начальник Контрольного управления Президента Константин Чуйченко, первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон, сообщили в региональном аграрном ведомстве. О потенциале Ставропольского края гостям экспозиции рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161007/ekspozitsiyu_stavropolskogo_kraya_na_zolotoy_oseni_posetil_iosif_97082.html
Фотография к статье Экспозицию Ставропольского края на «Золотой осени» посетил Иосиф Кобзон
Экспозицию Ставрополья на «Золотой осени» посетил Иосиф Кобзон
Экспозицию Ставрополья на «Золотой осени» посетил Иосиф Кобзон
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