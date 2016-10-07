Экспозицию Ставропольского края на «Золотой осени» посетил Иосиф Кобзон

В Москве продолжает свою работу агропромышленная выставка «Золотая осень 2016». Мы уже сообщали, что стенд нашего края стал одним из самых солидных и популярных. Накануне его посетили председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, руководители ряда российских ведомств и организаций. 6 октября в гости на экспозицию Ставропольского края заглянули помощник Президента – начальник Контрольного управления Президента Константин Чуйченко, первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон, сообщили в региональном аграрном ведомстве. О потенциале Ставропольского края гостям экспозиции рассказал министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

http://www.stapravda.ru/20161007/ekspozitsiyu_stavropolskogo_kraya_na_zolotoy_oseni_posetil_iosif_97082.html