Двух сотрудников полиции подозревают в вымогательстве и получении взятки в Ессентуках

Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников специализированного батальона ДПС ГИБДД по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения Ессентуков ГУ МВД России по краю, подозреваемых в получение взятки, рассказали в краевом управлении СКР.

По данным следствия, 31 мая на участке федеральной дороги «Кавказ» подозреваемые установили факт перевозки контрафактной алкогольной продукции на грузовом автомобиле с полуприцепом в виде цистерны. Заместитель командира и инспектор дорожно-патрульной службы взвода № 2 в составе роты № 1 в составе специализированного батальона ДПС ГИБДД по обеспечению безопасного беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения Ессентуков стали вымогать у водителя и получили через посредника взятку в сумме 300 тысяч рублей за непривлечение лица, совершившего правонарушения к ответственности, и непринятие мер по изъятию контрафактной алкогольной продукции. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по краю.

В отношении подозреваемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в краевой полиции, в отношении данных сотрудников руководством Главного управления МВД России по краю было назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Непосредственные руководители данных сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

http://www.stapravda.ru/20161007/dvukh_sotrudnikov_politsii_podozrevayut_v_vymogatelstve_i_poluch_97080.html