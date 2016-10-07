Акция «Читающая армия правнуков Победы!» прошла в Михайловске

В Михайловске в рамках краевой акции «Читающая армия правнуков Победы!» звучали художественные произведения о Великой Отечественной войне. Выбор книги для данной акции был не случаен: сборник Людмилы Харченко «Шел ребятам в ту пору…» – рассказывает о юных патриотах Ставрополья, которые помогали подпольщикам в борьбе с немецкими оккупантами. Участники акции почтили память погибших минутой молчания, и возложили цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы».

12 октября Шпаковский район передаст эстафету акции Георгиевскому району.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/aktsiya_chitayuschaya_armiya_pravnukov_pobedy_proshla_v_mikhaylo_97101.html