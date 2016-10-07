Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
7 октября 2016 г.

Акция «Читающая армия правнуков Победы!» прошла в Михайловске

Акция «Читающая армия правнуков Победы!» в Михайловске

В Михайловске в рамках краевой акции «Читающая армия правнуков Победы!» звучали художественные произведения о Великой Отечественной войне. Выбор книги для данной акции был не случаен: сборник Людмилы Харченко «Шел ребятам в ту пору…» – рассказывает о юных патриотах Ставрополья, которые помогали подпольщикам в борьбе с немецкими оккупантами. Участники акции почтили память погибших минутой молчания, и возложили цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы».

 12 октября Шпаковский район передаст эстафету акции Георгиевскому району.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161007/aktsiya_chitayuschaya_armiya_pravnukov_pobedy_proshla_v_mikhaylo_97101.html
Фотография к статье Акция «Читающая армия правнуков Победы!» прошла в Михайловске
Акция «Читающая армия правнуков Победы!» в Михайловске
Акция «Читающая армия правнуков Победы!» в Михайловске
Фото пресс-службы администрации Шпаковского района
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Общество
Акция «Читающая армия правнуков Победы!» прошла в Михайловске
В Невинномысске открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Анатолию Золину
Итоги волонтерской акции «Соберём ребенка в школу!» подвели в Невинномысске
75-лет исполнилось известному ставропольскому журналисту Анатолию Чернову-Казинскому
Что такое паллиативная помощь и как её оказывают больным на Ставрополье
Шпаковский район
Фестиваль студотрядов СКФО и ЮФО прошел в селе Казинка
В «Гармонии» начались продажи евротаунхаусов
В «Гармонии» снова пройдёт ярмарка сельхозпродукции «Осень-2016»
Лучшие виноделы Ставрополья получили награды на форуме «АгроЮг 2016»
Праздник урожая Ставрополья – все достижения краевого агропрома

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!