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7 октября 2016 г.

Агроминистр России Александр Ткачев вручил ставропольцам госнаграды

В рамках Всероссийской агропромышленной ярмарки «Золотая осень — 2016»в Москве глава Федерального аграрного ведомства Александр Ткачев по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности торжественно вручил группе лучших тружеников отечественного АПК государственные и ведомственные награды. В этом списке оказались и представители Ставропольского края. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников награжден памятным ценным подарком. Золотой Медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» удостоен председатель сельскохозяйственного кооператива – племенной завод «Ставропольский» Изобильненского района Алексей Рогов. Удостоверение к званию «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получил председатель сельскохозяйственного кооператива — племенной завод «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161007/agroministr_rossii_aleksandr_tkachev_vruchil_stavropoltsam_gosna_97090.html
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