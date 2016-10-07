Агроминистр России Александр Ткачев вручил ставропольцам госнаграды

В рамках Всероссийской агропромышленной ярмарки «Золотая осень — 2016»в Москве глава Федерального аграрного ведомства Александр Ткачев по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности торжественно вручил группе лучших тружеников отечественного АПК государственные и ведомственные награды. В этом списке оказались и представители Ставропольского края. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников награжден памятным ценным подарком. Золотой Медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» удостоен председатель сельскохозяйственного кооператива – племенной завод «Ставропольский» Изобильненского района Алексей Рогов. Удостоверение к званию «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получил председатель сельскохозяйственного кооператива — племенной завод «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ.

http://www.stapravda.ru/20161007/agroministr_rossii_aleksandr_tkachev_vruchil_stavropoltsam_gosna_97090.html