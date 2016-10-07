7 детей с пороком сердца бесплатно прооперировали в Ставрополе

В Ставропольской краевой клинической больнице прооперировали семь детей со сложными пороками сердца. Операции проводились совместно с профессором детской университетской клиники в Братиславе (Словакия) Павлом Гаворой. Вмешательства были малоинвазивные: пациентам не вскрывали грудную клетку, все инструменты доставлялись через сосуд в полость сердца по специальному катетеру.

Подобные рентгенохирургические технологии лечения врожденных пороков сердца у детей уже давно распространены на Западе, в Ставропольской краевой клинической больнице их применяют с 2006 года. За десять лет здесь успешно прооперировано порядка 130 детей.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161007/7_detey_s_porokom_serdtsa_besplatno_prooperirovali_v_stavropole_97092.html