75-лет исполнилось известному ставропольскому журналисту Анатолию Чернову-Казинскому
Члену Союза журналистов России, давнему соратнику газеты «Ставропольская правда», опубликовавшей только за последнее десятилетие свыше 40 (!) его материалов об истории Ставрополя под рубрикой «По старым улицам пройдусь», Анатолию Чернову-Казинскому исполнилось 75 лет.
Вроде солидная дата, но Анатолий Михайлович, словно не замечая прожитых лет, не обращая особого внимания на хронические недуги (у кого их в этом возрасте нет?) и сегодня в увлекательном творческом поиске, фонтанирует множеством идей, связанных с прошлым и настоящим краевой столицы.
Стоит сказать, что благодаря публикациям в «Ставропольской правде» о старинных улицах города, о его людях, одни из которых жили прежде, а другие здравствуют и поныне, он выпустил в 2015 году документальную книгу «Пройдемся по Барятинской, свернем на Европейскую…», взяв в соавторы Елену Громову, известного архивиста, внештатного сотрудника «Ставропольской правды», чьи яркие выступления вызывают неизменный интерес не только у читателей газеты, но и специалистов. Именно архивные документы, на которые опирался в своих исследованиях Анатолий Михайлович, стали своего рода изюминкой книги, получившей позитивный отклик краеведов, в том числе самого именитого, Почетного гражданина Ставрополя Германа Беликова.
Безусловно, столь высокая оценка, знаю об этом от самого автора, окрылила его и, естественно, придала новых сил в изучении жизни губернского города на протяжении двух минувших веков, в подготовке очередных публикаций для ставшей ему верным другом «Ставрополки». Возможно, они пополнят второе издание книги, которое журналист надеется выпустить к 240-летию Ставрополя в 2017 году при финансовой поддержке администрации краевого центра. Во всяком случае, хочется в это верить. А пока желаю Анатолию Михайловичу крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, творческих удач и захватывающих рассказов на страницах «Ставрополки» об истории Ставрополя и его обитателях.
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Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда» и краевое отделение Союза журналистов РФ поздравляет Анатолия Чернова-Казинского с 75-летием. Доброго вам здоровья, крепости духа, новых интересных публикаций!