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6 октября 2016 г.

Задержан мужчина, подозреваемый в похищении девочки в Пятигорске

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в похищении человека, сообщили в краевом управлении СКР. По данным следствия, днем 4 октября подозреваемый, увидев на одной из улиц города Пятигорска 7-летнюю девочку, подошел к ней и под предлогом совместных поисков его кошки привез ребенка к себе домой в поселок Иноземцево.

Благодаря профессионализму следователя, сумевшего грамотно организовать работу оперативных сотрудников, девочка была найдена и освобождена в кратчайшие сроки, а похитивший ее мужчина задержан.  

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161006/zaderzhan_muzhchina_podozrevaemyy_v_pokhischenii_devochki_v_pyat_97063.html
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