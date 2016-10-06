Ярмарка выходного дня прошла в селе Александровском

Прекрасная возможность купить сельскохозяйственную продукцию местного производства была у александровцев в минувшие выходные. Ярмарка, куда съехались производители различных товаров, расположилась на территории автостоянки у памятника «Танк».

Привлекали покупателей яблоки сортов «Либерти» и «Флорина» от александровских производителей. Красные крупные плоды шли по 35-45 рублей за килограмм. Покупателей радовала не только цена, но и сам факт того, что выращивание местных яблок снова возобновлено. Яблоки собрали накануне, при правильном хранении они могут пролежать до нового года, утверждает сотрудница СХП «Александровский» Раиса Малиновская.

Здесь же можно было запастись различными видами меда, и если александровские пчеловоды предлагали в основном гречишный мед и из разнотравья, то гости из Георгиевска торговали горным сладким лакомством и даже медом из ...молочая.

Нравилось все. И овощи, которыми торговали Н. и Ю. Багдасарян, и есентукская выпечка по приемлемым ценам. Многие были приятно удивлены разнообразием представленной продукции. Подсолнечное нерафинированное масло продавали по 75 рублей за литр, помидоры – 30-45 рублей, зеленые томаты стоили 26-30 рублей, перец зеленый – 18, красный – 35, капуста – 13-18 руб. Помимо прочего были мясные продукты: колбасы, сосиски, сало, копченные куры. А также саженцы плодовых и декоративных деревьев и разнообразных кустарников. Не хватало молочных продуктов – сметаны, сыра.

Но те, кто пришел на ярмарку, не пожалел.

В. АЛЕКСАНДРОВА , Е. КРАСНОВА

http://www.stapravda.ru/20161006/yarmarka_vykhodnogo_dnya_proshla_v_sele_aleksandrovskom_97052.html