Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
6 октября 2016 г.

Ярмарка выходного дня прошла в селе Александровском

Прекрасная возможность купить сельскохозяйственную продукцию местного производства была у александровцев в минувшие выходные. Ярмарка, куда съехались производители различных товаров, расположилась на территории автостоянки у памятника «Танк».

Привлекали покупателей яблоки сортов «Либерти» и «Флорина» от александровских производителей. Красные крупные плоды шли по 35-45 рублей за килограмм. Покупателей радовала не только цена, но и сам факт того, что выращивание местных яблок снова возобновлено. Яблоки собрали накануне, при правильном хранении они могут пролежать до нового года, утверждает сотрудница СХП «Александровский» Раиса Малиновская.

Здесь же можно было запастись различными видами меда, и если александровские пчеловоды предлагали в основном гречишный мед и из разнотравья, то гости из Георгиевска торговали горным сладким лакомством и даже медом из ...молочая.

Нравилось все. И овощи, которыми торговали Н. и Ю. Багдасарян, и есентукская выпечка по приемлемым ценам. Многие были приятно удивлены разнообразием представленной продукции. Подсолнечное нерафинированное масло продавали по 75 рублей за литр, помидоры – 30-45 рублей, зеленые томаты стоили 26-30 рублей, перец зеленый – 18, красный – 35, капуста – 13-18 руб. Помимо прочего были мясные продукты: колбасы, сосиски, сало, копченные куры. А также саженцы плодовых и декоративных деревьев и разнообразных кустарников. Не хватало молочных продуктов – сметаны, сыра.

Но те, кто пришел на ярмарку, не пожалел.

В. АЛЕКСАНДРОВА , Е. КРАСНОВА
http://www.stapravda.ru/20161006/yarmarka_vykhodnogo_dnya_proshla_v_sele_aleksandrovskom_97052.html
Фотография к статье Ярмарка выходного дня прошла в селе Александровском
Ярмарка в селе Александровском
Ярмарка в селе Александровском
Фото Е. Красновой
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Общество
Ставропольские автоинспекторы дарят световозвращающие жилеты водителям общественного транспорта
Ярмарка выходного дня прошла в селе Александровском
Осенняя выставка голубей, декоративных птиц и животных прошла в Дивном
В Кочубеевском районе для первоклассников организовали игру-путешествие «Азбука безопасности»
Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» водителям и пассажирам
Александровский район
Краевой турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников прошел в Александровском районе
«Александровская миля» подведет итоги легкоатлетического сезона на Ставрополье 9 октября
Марина Мельникова из села Александровского отмечает 50-летие педагогической деятельности
Международный день музыки отметили в Александровском районе
Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!