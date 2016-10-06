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6 октября 2016 г.

Водитель мопеда на Ставрополье сбил 8-летнюю девочку и скрылся

5 октября около 15 часов в станице Рождественской на улице Пикетной водитель мопеда «Лифан» не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части автодороги и наехал на 8-летнюю девочку, которая двигалась по обочине на встречу движения транспортного средства без нарушения ПДД, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Совершив наезд, водитель с места происшествия скрылся, не оказав медицинской помощи. Ребенок был доставлен в больницу с переломом ребер. В течении нескольких часов водитель мопеда был обнаружен, транспортное средство изъято на штрафную стоянку. Мопедистом оказался 18-летний местный житель, который водительского удостоверения не имеет.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161006/voditel_mopeda_na_stavropole_sbil_8letnyuyu_devochku_i_skrylsya_97058.html
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