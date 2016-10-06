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6 октября 2016 г.

Владимир Владимиров: Ставрополье держит курс на экспорт

Губернатор Владимир Владимиров прокомментировал первые итоги участия делегации Ставропольского края в 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016». В частности, глава края отметил поддержку со стороны Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева по ряду важных для развития АПК вопросов.

Ставропольская продукция на выставке «Золотая осень – 2016»

-Для нашего региона очень важно продолжение большого агропромышленного проекта АПП «Ставрополье». Чтобы запустить строительство перерабатывающих производств на его территории, необходимо создание сопутствующей инфраструктуры. Общие затраты, по расчетам, составят 1 миллиард рублей. Для решения вопроса нужно содействие Министерства экономического развития России. Сегодня мы подняли этот вопрос перед руководством правительства страны и получили поддержку.

Что касается представленной экспозиции, то она демонстрирует наш курс, взятый на экспортоориентированность в ставропольском АПК. Один из наиболее ярких проектов продемонстрировало предприятие «Моя мечта», занимающееся производством специй. На мой взгляд, мы произвели впечатление на Дмитрия Анатольевича Медведева большим экспортным потенциалом в этом направлении. Однако неурегулированность отношений в сфере земельных долей сегодня тормозит наши экспортные возможности. Этот вопрос мы также подняли перед российским премьером и получили одобрение проводимой в крае политики по земельным долям.

Если же подводить итоги «Золотой осени» в цифрах, то сегодня мы подписали 5 инвестиционных соглашений на общую сумму около 20 миллиардов рублей.

Соглашение об увеличении производственных мощностей агропромышленного парка «Ставрополье» заключено между краевым правительством и компанией АПП «Ставрополье».

Также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и руководством тепличного комплекса «Овощи Ставрополья», в рамках которого планируется строительство в Кировском районе третьей очереди тепличного комплекса по круглогодичному производству овощных культур закрытого типа.

Инвестиционное соглашение о создании современного тепличного комплекса в Красногвардейском районе Ставрополья заключено с ООО тепличный комплекс «ЭкоПродукт».

Состоялось также подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и ООО «Птицефабрика «Преображенская». В его рамках будет реализован инвестиционный проект по реконструкции и расширению производственных мощностей птицефабрики, специализирующейся на производстве яиц.

Техническое перевооружение и расширение объемов переработки сельхозпродукции на Георгиевском консервном заводе стало предметом соглашения между краевым правительством и ООО «Первый Георгиевский консервный завод».

Думаю, что деловая активность, которая идет на площадке ставропольской экспозиции, даст дополнительные контракты по реализации ставропольской продукции, а также позволит сократить ее путь до прилавков и покупателей, – прокомментировал Владимир Владимиров.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161006/vladimir_vladimirov_stavropole_derzhit_kurs_na_eksport_97057.html
Фотография к статье Владимир Владимиров: Ставрополье держит курс на экспорт
Ставропольская продукция на выставке «Золотая осень – 2016»
Ставропольская продукция на выставке «Золотая осень – 2016»
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