Валерий Гаевский избран сенатором в Совет Федерации от Ставрополья

6 октября состоялось продолжение первого заседания Думы края шестого созыва, единственным на котором стал вопрос о выборах представителя краевого парламента в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Обошлось без интриги. Накануне партия «Единая Россия», получившая, как известно, большинство мандатов в Думе края, выдвинула на должность сенатора экс-губернатора СК Валерия Гаевского. Других кандидатов не было. Результатом тайного голосования депутатов стало его избрание представителем краевого парламента в верхней палате Федерального Собрания. На этом же заседании с избранного сенатора были сняты полномочия депутата Думы СК.

Валерий Гаевский – человек известный и на Ставрополье, и на федеральном уровне. С 1996 года работал в правительстве СК — заместителем председателя, министром финансов, первым заместителем – министром экономического развития и торговли ПСК региона. С 2006 года по 2008-й – заместитель полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе, в 2008 году назначен заместителем министра регионального развития РФ. С мая того же года по май 2012 года — губернатор Ставропольского края. После отставки по собственному желанию с этой должности работал заместителем министра Минрегионразвития, позже заместителем министра сельского хозяйства РФ.

Новый сенатор дал короткое интервью присутствовавшим на заседании Думы СК журналистам: «Я убежден, что только слаженная работа законодательной и исполнительной власти может дать достойный результат. У меня есть немалый опыт работы в краевых и федеральных структурах власти, так что много времени, я уверен, мне не понадобится, чтобы войти в курс дела. Кроме того у меня большой портфель пожеланий избирателей из Левокумского и Нефтекумского района, где в период выборной кампании проходили встречи с избирателями. Эти наказы будут учтены. Есть все для того, чтобы двигать Ставропольский край по пути развития. Есть молодой энергичный губернатор, есть сильная партия «Единая Россия», есть поддержка населения. Уверен, все у нас получится. Что касается будущих полномочий. Я человек команды. В какую точку поля поставят, там и буду работать. Думаю, примерно через неделю это станет известно. А если совсем коротко, то для меня Ставрополье — это навсегда.

Закон о КМВ? Думаю, я буду хорошим помощником Валентине Ивановне Матвиенко в этом вопросе. Закон действительно сложный, слишком разные интересы сталкиваются в связи с разработкой этого документа. Что касается меня, я займу правильную позицию, полезную для Ставрополья».

http://www.stapravda.ru/20161006/valeriy_gaevskiy_izbran_senatorom_v_sovet_federatsii_ot_stavropo_97059.html