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6 октября 2016 г.

В Ставрополе столкнулись две маршрутки

4 октября около 14 часов 30 минут водитель микроавтобуса «Форд», двигаясь по улице Шпаковской со стороны улицы Доваторцев в сторону улицы 50 лет ВЛКСМ, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «Фиат Дукато», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу обратилась 40-летняя пассажирка автомашины «Форд», которая получила травму лица. Водитель «Форда» – 30-летний местный житель, как оказалось, около 10 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Никто из других участников в ДТП не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161006/v_stavropole_stolknulis_dve_marshrutki_97060.html
Фотография к статье В Ставрополе столкнулись две маршрутки

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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