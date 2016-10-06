В Ставрополе осужден бывший сотрудник управления исполнения наказаний

Собранные Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему младшему инспектору группы надзора отдела безопасности федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» Виталию Долинскому, осужденному по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере и превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что инспектор, в период с декабря 2014 года по сентябрь 2015 года, по просьбе осужденного, отбывающего наказание в указанном исправительном учреждении, оказывая содействие в качестве пособника при приобретении наркотических средств, получил в городе Михайловске Ставропольского края от неустановленных лиц, приобретенные ранее осужденным наркотические средства в значительном размере. После этого, обвиняемый незаконно хранил при себе в служебном кабинете полученные наркотические средства до обнаружения и изъятия их сотрудниками УФСИН России по СК в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором суда Долинскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев с отбыванием в колонии поселения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161006/v_stavropole_osuzhden_byvshiy_sotrudnik_upravleniya_ispolneniya__97048.html