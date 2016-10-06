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6 октября 2016 г.

В офисах Сбербанка в Ставрополе появились пункты сбора отработанных батареек

В офисах Сбербанка в Ставрополе создано семь пунктов приема использованных батареек и аккумуляторов. Специальные контейнеры для сбора таких отходов установлены в подразделениях банка по адресам ул.50 лет ВЛКСМ, 109, ул. Ленина, 381 (в квартале 480), ул. Доваторцев, 13, ул. Юности, 7г, пр. Карла Маркса, 84, ул. Доваторцев, 49Б и ул. Мира, 286

Аналогичные пункты приема организованы в офисах Сбербанка в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

– Сегодня мы идем по пути всех цивилизованных стран, которые заботятся о сохранении чистой экологической среды. Многие знают, что аккумуляторы и батарейки содержат опасные вещества, способные при неправильной утилизации навредить человеку, животным и природе в целом, но не всем известно, куда их можно сдать. Для этого Сбербанк и организовал точки приема. Это не только поможет избежать экологических проблем, но и способствует увеличению количества вторичного сырья, которое будет получено из использованных источников электричества, – прокомментировал управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко.

Проект, запущенный в год 175-летия Сбербанка России, вошел в общую «копилку» добрых дел. На Ставрополье наряду с ним также реализован ряд социальных программ банка – открытие арт-комнат и проведение благотворительных мастер-классов для детей с особенностями здоровья, оказание помощи детским домам, реализация проекта по повышению финансовой грамотности сельских жителей и многие другие.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161006/v_ofisakh_sberbanka_v_stavropole_poyavilis_punkty_sbora_otrabota_97043.html
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