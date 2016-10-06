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6 октября 2016 г.

Такая разная «Музыкальная осень Ставрополья» – чем запомнится фестиваль 2016

Удивительно быстро пролетели пять дней нашего любимого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья», проходившего нынче уже в 47-й раз. И нынешние встречи с Музыкой вновь подтвердили звание «Осени...» как одного из старейших и заметных культурных событий российской провинции.

Впрочем, провинции весьма просвещенной, способной по достоинству оценить каждое новое событие, предлагаемое организаторами фестиваля. Это было видно уже в первый день, когда на сцене Дворца культуры и спорта фестиваль открывал большим концертом знаменитый камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Отмечающий нынче 25-летие творческой деятельности, прославленный коллектив представил в Ставрополе очень солидную программу произведений известных классиков Дворжака, Шуберта, Брамса, Чайковского. Словом, старт получился поистине замечательный.

А далее фестиваль продолжили несколько разноплановых (и это тоже прочная традиция «...Осени») музыкальных направлений — народная музыка, джаз, классика. Желанным гостем фестиваля стал «Эссе-Квинтет» из Санкт-Петербурга — ансамбль русских народных инструментов, обладатель пяти Гран-при Международных конкурсов. Молодые талантливые исполнители на двух баянах, балалайке, домре и контрабасе всюду вызывают необыкновенный отклик у публики, не остался равнодушным и наш слушатель: в зале Ставропольской краевой филармонии не смолкали щедрые аплодисменты. Третий день был отдан джазу, множество преданных поклонников которого живет на Ставрополье. Они горячо радовались новой встрече с любимым жанром, восторженно встречая обладателя звания звёздного трубача России, солиста клуба Игоря Бутмана обаятельного Вадима Эйленкрига и обладательницу мощнейшего джазового вокала Асет Самраилову, которую зритель знает по участию в телепроекте «Голос».

Затем на филармоническую сцену вновь заступила классика: вечер приятных сюрпризов подарили благодарной публике солист Московской государственной филармонии, лауреат Международного конкурса им. П. Чайковского блистательный пианист Алексей Набиулин, ведущий баритон Государственного Большого театра России Константин Шушаков и концертмейстер Большого Артем Гришаев.

В этом году в «Музыкальной осени» стало заметным участие Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. Сафонова (Кисловодск) с новым большим проектом «Академия «Русская Швейцария». Курортная публика получила возможность насладиться творчеством большой группы известных российских музыкантов. Свой вклад в программу фестиваля внесли концертные выступления Пятигорского театра оперетты, музыкальных школ и школ искусств, краевого училища искусств и краевого музыкального училища, десятков самодеятельных коллективов буквально по всей территории края. Не остались в стороне и библиотеки, подготовившиеся интересные выставки, посвященные музыкантам и Музыке. Всего же за пять фестивальных дней по Ставрополью прошло около 300 различных культурных акций.

Настоящим подарком ценителям народной культуры стал еще один незабываемый вечер – на сей раз в зале Ставропольского краевого Дома народного творчества. Здесь по сложившейся за последние годы фестиваля традиции состоялась творческая встреча лучших фольклорных коллективов края, которая так и называется – «Традиции живая нить». В ней приняли участие народные фольклорные ансамбли «Селяночка» села Александрии Благодарненского района и «Вся Русь» из Ставрополя. Ярко и эмоционально представили они песенную историю Ставрополья, в которой нашли необычное отражение события из жизни края, России.

Завершал фестиваль еще один гость: впервые участником «Осени...» стал московский музыкальный театр «Геликон-опера» с опереттой «Летучая мышь». Особенностью спектакля стало музыкальное сопровождение, которое взял на себя симфонический оркестр Ставропольской государственной краевой филармонии. Следует, безусловно, отдать должное самоотверженной работе наших музыкантов, постаравшихся, что называется, не ударить в грязь лицом и очень достойно выступивших с известным столичным коллективом. А вот что касается гостей, тут впечатления были очень неоднозначные: великолепные голоса, эффектные костюмы и декорации, увы, не спасли в целом довольно странную (мягко говоря) трактовку великого Кальмана. Как не спасли спектакль выходы в зал артистов с подносами с шампанским, а потом даже с водкой и селедкой... И наверное, отнюдь не случайно после первого отделения спектакля значительная часть зала опустела, люди уходили с явным сожалением...

Однако, несмотря ни на что, мы провожаем очередную «Музыкальную осень» с добрыми чувствами — с признательностью организаторам, с благодарностью артистам и музыкантам. Это отмечали, завершая программу фестиваля, заместитель заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина и председатель комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева, пожелавшие всем — и артистам, и публике новых встреч с неувядаемой, всегда желанной и прекрасной «Осенью...». И эти встречи обязательно состоятся ровно через год.

 



Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161006/takaya_raznaya_muzykalnaya_osen_stavropolya__chem_zapomnitsya_fe_97009.html
Фотография к статье Такая разная «Музыкальная осень Ставрополья» – чем запомнится фестиваль 2016
Вадим Эйленкриг на «Музыкальной осени» в Ставрополе
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