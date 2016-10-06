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6 октября 2016 г.

Ставропольские гандболисты «Динамо-Виктор» переиграли московский УОР в игре ЧР

Ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор» в игре чемпионата России переиграл столичный УОР

В Невинномысске прошла игра пятого тура чемпионата России среди команд мужской гандбольной суперлиги. Ставропольский клуб «Динамо-Виктор» принимал столичный УОР № 2. Хозяева паркета с самого начала вышли вперед. После первого тайма на табло высвечивалось их преимущество в пять мячей — 16:11. В итоге встреча завершилась со счетом 37:27 в пользу динамовцев, самым результативным игроком которых стал Антон Отрезов. На его счету восемь бросков, и все они оказались точными!

«Динамо-Виктор» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, уступая лидерам — «Чеховским медведям» — всего два очка. Следующую встречу наши гандболисты проведут 17 октября в Снежинске против местной команды «Сунгуль».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161006/stavropolskie_gandbolisty_dinamoviktor_pereigrali_moskovskiy_uor_97044.html
Фотография к статье Ставропольские гандболисты «Динамо-Виктор» переиграли московский УОР в игре ЧР
Ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор» в игре чемпионата России переиграл столичный УОР
Ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор» в игре чемпионата России переиграл столичный УОР
Фото пресс-службы ГК «Динамо-Виктор»
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