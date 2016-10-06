Ставропольские гандболисты «Динамо-Виктор» переиграли московский УОР в игре ЧР

В Невинномысске прошла игра пятого тура чемпионата России среди команд мужской гандбольной суперлиги. Ставропольский клуб «Динамо-Виктор» принимал столичный УОР № 2. Хозяева паркета с самого начала вышли вперед. После первого тайма на табло высвечивалось их преимущество в пять мячей — 16:11. В итоге встреча завершилась со счетом 37:27 в пользу динамовцев, самым результативным игроком которых стал Антон Отрезов. На его счету восемь бросков, и все они оказались точными!

«Динамо-Виктор» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, уступая лидерам — «Чеховским медведям» — всего два очка. Следующую встречу наши гандболисты проведут 17 октября в Снежинске против местной команды «Сунгуль».

http://www.stapravda.ru/20161006/stavropolskie_gandbolisty_dinamoviktor_pereigrali_moskovskiy_uor_97044.html