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6 октября 2016 г.

Ставропольские автоинспекторы дарят световозвращающие жилеты водителям общественного транспорта

Необычный рейд прошел в столице Ставропольского края: на центральных улицах города автоинспекторы останавливали водителей пассажирского транспорта и вручали им … световозвращающие жилеты, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Акция «Стань заметнее» проводится в регионе уже не первый год: светящиеся аксессуары получали в подарок дети-пешеходы, родители с колясками, пенсионеры и автомамы.

Нынче Госавтоинспекция решила привлечь внимание общественности к иной проблеме: заметными следует быть не только пешеходам, но и водителям. Многим автолюбителям приходится совершать вынужденную остановку на обочине дороги в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а яркий жилет со световозвращающими полосками позволит увидеть ремонтирующего на трассе водителя за сотни метров.

В акции принял участие главный автоинспектор края Алексей Сафонов: с каждым остановленным водителем он разговаривал, рассказывал о важности использования световозвращателей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161006/stavropolskie_avtoinspektory_daryat_svetovozvraschayuschie_zhile_97053.html
Фотография к статье Ставропольские автоинспекторы дарят световозвращающие жилеты водителям общественного транспорта

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Ставропольские автоинспекторы дарят световозвращающие жилеты водителям общественного транспорта
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