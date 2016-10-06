На трассе «Кавказ» под колесами внедорожника погиб пешеход

Трагедия на федеральной трассе «Кавказ» произошла 4 октября около 23 часов, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель внедорожника «Форд Ренджер», двигаясь со стороны Невинномысска, на 349-м километре трассы (территория Минераловодского района), в месте проведения дорожно-ремонтных работ, где скорость была ограничена до 40 километров в час, сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Световозвращающих элементов в одежде пешехода не было. От полученных травм 65-летний мужчина скончался до приезда бригады медиков. Водитель – 54-летний житель Невинномысска – за последние 2 года нарушал правила дорожного движения около 40 раз, практически все штрафы лихач получил за нарушение скоростного режима.

http://www.stapravda.ru/20161006/na_trasse_kavkaz_pod_kolesami_vnedorozhnika_pogib_peshekhod_97061.html