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6 октября 2016 г.

«Молочный комбинат «Ставропольский» представил свою продукцию на выставке «Золотая осень – 2016»

«Молочный комбинат «Ставропольский» представил свою продукцию на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016». По традиции, они привезли на ВДНХ свою линейку сыров «Русский маасдам», «Русская моцарелла», «Русский пармезан», а также молоко на любой вкус – от продукта с повышенным содержанием белка до альтернативы для тех, кто молоко не пьет вовсе. «Молоко для тех, кто не пьет молоко» – именно так позиционирует производитель свой продукт. Это натуральное молоко, отличающееся от обычного тем, что в нем молочный сахар – лактоза, который не усваивается многими, расщеплен на два простых углевода – глюкозу и галактозу. При этом общее количество углеводов в молоке осталось неизменным. Ученые давно доказали, что низколактозное молоко содержит все необходимые вещества: жиры, белки, углеводы, аминокислоты, макро- и микроэлементы, но при этом легко усваивается, сообщили на предприятии. Этот продукт придумали финны, и долгое время поставляли подобную продукцию в Россию. Сейчас, когда страна взяла курс на импортозамещение, предприятие готово удовлетворить спрос на данную продукцию на внутреннем рынке, заверили ставропольские молочники.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161006/molochnyy_kombinat_stavropolskiy_predstavil_svoyu_produktsiyu_na_97051.html
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