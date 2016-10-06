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6 октября 2016 г.

Итоги ХХ фестиваля журналистов «Вся Россия – 2016» вдохновляют ставропольцев

ХХ фестиваль журналистов «Вся Россия – 2016».

На заседании президиума Союза журналистов Ставрополья (СЖС), которое провел его председатель Василий Балдицын, основным вопросом стало обсуждение итогов работы делегации края на ХХ фестивале журналистов «Вся Россия – 2016».

Итоги, вне всякого сомнения, радуют. С таким успехом мы представляли Ставрополье и его СМИ лет десять назад. Но члены президиума не только говорили о достигнутом, но и проанализировали резервы, которые есть у журналистского сообщества. А их немало. Решено, не откладывая дела в долгий ящик, уже в ближайшее время начать работу над планом подготовки к фестивалю будущего года. Мы можем и станем лучшими во «Всей России».

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161006/itogi_khkh_festivalya_zhurnalistov_vsya_rossiya__2016_vdokhnovly_97067.html
Фотография к статье Итоги ХХ фестиваля журналистов «Вся Россия – 2016» вдохновляют ставропольцев
ХХ фестиваль журналистов «Вся Россия – 2016».
ХХ фестиваль журналистов «Вся Россия – 2016».
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Итоги ХХ фестиваля журналистов «Вся Россия – 2016» вдохновляют ставропольцев
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