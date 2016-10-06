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6 октября 2016 г.

Исправительную колонию на Ставрополье посетил представитель краевого Духовного Управления мусульман

Исправительную колонию на Ставрополье посетил представитель краевого Духовного Управления мусульма

Вместе с осужденными-мусульманами представитель Духовного Управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края Руслан Махамедов провел пятничную молитву и просветительскую беседу о нравственных ориентирах в жизни, сообщили в пресс-служба УФСИН России по краю.

Визиты духовных лидеров ДУМ СК не редкое явление, и уже считаются традиционными, благодаря тесному взаимодействию пенитенциарной системы края с Духовным Управлением. Беседы с лидерами духовенства еще больше укрепляют верующих, способствуют позитивному изменению в нравственных ориентирах личности.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161006/ispravitelnuyu_koloniyu_na_stavropole_posetil_predstavitel_kraev_97062.html
Фотография к статье Исправительную колонию на Ставрополье посетил представитель краевого Духовного Управления мусульман
Исправительную колонию на Ставрополье посетил представитель краевого Духовного Управления мусульма
Исправительную колонию на Ставрополье посетил представитель краевого Духовного Управления мусульма
Фото пресс-службы УФСИН России по краю
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