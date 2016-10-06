Исправительную колонию на Ставрополье посетил представитель краевого Духовного Управления мусульман

Вместе с осужденными-мусульманами представитель Духовного Управления мусульман (ДУМ) Ставропольского края Руслан Махамедов провел пятничную молитву и просветительскую беседу о нравственных ориентирах в жизни, сообщили в пресс-служба УФСИН России по краю.

Визиты духовных лидеров ДУМ СК не редкое явление, и уже считаются традиционными, благодаря тесному взаимодействию пенитенциарной системы края с Духовным Управлением. Беседы с лидерами духовенства еще больше укрепляют верующих, способствуют позитивному изменению в нравственных ориентирах личности.

http://www.stapravda.ru/20161006/ispravitelnuyu_koloniyu_na_stavropole_posetil_predstavitel_kraev_97062.html