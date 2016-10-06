Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
6 октября 2016 г.

Губернатор Владимиров поздравил депутатов Госдумы от Ставрополья с избранием

В.Владимиров

На первом заседании Государственной Думы РФ VII созыва были определены руководители и состав парламентских комитетов. Ряд руководящих постов заняли депутаты, представляющие в нижней палате федерального парламента Ставропольский край.

Так, председателем комитета по экологии и охране окружающей среды стала Ольга Тимофеева. Михаил Кузьмин утвержден на должность заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Ольга Казакова избрана зампредом комитета ГДРФ по культуре, Алексей Лавриненко стал заместителем председателя комитета по аграрным вопросам.

С избранием на высокие руководящие должности земляков поздравил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

– Состоявшиеся назначения – свидетельство профессионализма ставропольских избранников и высокого доверия к ним со стороны коллег и однопартийцев. Уверен, что это будет способствовать эффективному представлению интересов Ставропольского края на федеральном уровне и конструктивной законотворческой работе на благо России и ее регионов, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161006/gubernator_vladimirov_pozdravil_deputatov_gosdumy_ot_stavropolya_97068.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Власти
Губернатор Владимиров поздравил депутатов Госдумы от Ставрополья с избранием
Ставрополье заключило шесть соглашений на 20 млрд рублей на «Золотой осени 2016»
В Карачаево-Черкесии представлен новый состав правительства республики
С Днём учителя поздравили лучших педагогов края в Ставрополе
Председатель СКР Александр Бастрыкин побывал с рабочим визитом в Ставрополе
Ставропольский край
Итоги ХХ фестиваля журналистов «Вся Россия – 2016» вдохновляют ставропольцев
Валерий Гаевский избран сенатором в Совет Федерации от Ставрополья
Исправительную колонию на Ставрополье посетил представитель краевого Духовного Управления мусульман
Владимир Владимиров: Ставрополье держит курс на экспорт
Такая разная «Музыкальная осень Ставрополья» – чем запомнится фестиваль 2016

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!