Губернатор Владимиров поздравил депутатов Госдумы от Ставрополья с избранием

На первом заседании Государственной Думы РФ VII созыва были определены руководители и состав парламентских комитетов. Ряд руководящих постов заняли депутаты, представляющие в нижней палате федерального парламента Ставропольский край.

Так, председателем комитета по экологии и охране окружающей среды стала Ольга Тимофеева. Михаил Кузьмин утвержден на должность заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Ольга Казакова избрана зампредом комитета ГДРФ по культуре, Алексей Лавриненко стал заместителем председателя комитета по аграрным вопросам.

С избранием на высокие руководящие должности земляков поздравил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

– Состоявшиеся назначения – свидетельство профессионализма ставропольских избранников и высокого доверия к ним со стороны коллег и однопартийцев. Уверен, что это будет способствовать эффективному представлению интересов Ставропольского края на федеральном уровне и конструктивной законотворческой работе на благо России и ее регионов, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161006/gubernator_vladimirov_pozdravil_deputatov_gosdumy_ot_stavropolya_97068.html