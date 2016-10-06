Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк вложит к 2021 году в развитие АПК 7 трлн рублей

К 2021 году объем кредитных средств, предоставленных Россельхозбанком с момента старта Госпрограммы развития АПК в 2008 году, достигнет 7 трлн рублей. Об этом заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев в кулуарах XVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Таким образом, с учетом текущего объема выдач (более 4 трлн рублей) дополнительно на эти цели будет направлено еще порядка 3 трлн рублей в течение следующих четырех лет. При этом кредитный портфель Банка в АПК на конец 2020 года превысит 2 трлн рублей – вдвое больше текущего показателя.

«Россия ставит перед собой масштабные цели в сфере импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции, развития экспортного потенциала, увеличения доли сельского хозяйства в национальном ВВП. Для достижения этих целей необходим существенный рост производства, который можно обеспечить только реализацией новых инвестиционных проектов в АПК и наращиванием мощностей действующих предприятий. Россельхозбанк полностью готов поддержать это стратегически важное для страны направление, предоставив аграриям до конца 2020 года объем кредитных средств, сопоставимый с выдачами Банка за первые восемь лет действия Госпрограммы развития АПК», – отметил Дмитрий Патрушев.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161006/dmitriy_patrushev_rosselkhozbank_vlozhit_k_2021_godu_v_razvitie__97056.html