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6 октября 2016 г.

«Александровская миля» подведет итоги легкоатлетического сезона на Ставрополье 9 октября

Краевые соревнования по легкой атлетике «Александровская миля 1777»

9 октября в селе Александровском пройдет XXXV забег по улицам села — «Александровская миля». Эти соревнования традиционно подведут итоги очередного легкоатлетического сезона на Ставрополье. Состязания посвящены памяти великого спортсмена, почетного мастера спорта СССР нашего земляка Николая Федоровича Харечкина.

Длина дистанции равна году основания села и составляет 1777 метров. На старт выйдут не только физкультурники и спортсмены Александровского района, но и многие любители бега со всего Ставрополья.

Кроме основного забега будут определены победители среди малышей на так называемой «Александровской мильке», а также среди юношей и юниоров, взрослых и ветеранов бега.

На протяжении многих лет информационным спонсором «Александровской мили» является газета «Ставропольская правда».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161006/aleksandrovskaya_milya_podvedet_itogi_legkoatleticheskogo_sezona_97037.html
Фотография к статье «Александровская миля» подведет итоги легкоатлетического сезона на Ставрополье 9 октября
Краевые соревнования по легкой атлетике «Александровская миля 1777»
Краевые соревнования по легкой атлетике «Александровская миля 1777»
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