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5 октября 2016 г.

Жители Ставрополья получают СМС от мошенников под видом судебных приставов

На мобильные телефоны нескольких жителей края недавно поступили SMS-сообщения с неустановленных номеров от имени судебных приставов. В сообщениях – информация о списании денег со счета абонента, а также некий сайт, который внешне напоминает сайт УФССП России по краю. В пресс-службе ведомства сообщили, что служба судебных приставов не занимается рассылкой СМС-уведомлений, поэтому открывать их и переходить по ссылкам опасно. Любое такое сообщение можно считать спамом с вредоносной программой. Безопасно проверить наличие задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте управления в «Банке данных исполнительных производств», а также в специальном приложении для мобильных телефонов. Кроме того информацию о ходе исполнительного производства можно получить на едином портале государственных услуг.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/zhiteli_stavropolya_poluchayut_sms_ot_moshennikov_pod_vidom_sude_97035.html
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