Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
5 октября 2016 г.

Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» водителям и пассажирам

Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» пассажирам и водителям

Лермонтов и Предгорный район объединила общая акция – всероссийская эстафета безопасности «Дорога – символ жизни», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Первоклассники и дошкольники на уроках труда смастерили сотни ромашек из цветной и световозвращающей бумаги, на лепестках которых записали свои пожелания участникам дорожного движения. Первые «ромашки безопасности» ребята вручили родителям.

«Цветочный патруль» с агитационными плакатами на тротуаре привлекал внимание участников дорожного движения яркими костюмами. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участники патруля вручали символ всероссийской эстафеты водителям, пассажирам и пешеходам.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161005/yunye_zhiteli_stavropolya_vruchayut_romashki_bezopasnosti_vodite_97013.html
Фотография к статье Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» водителям и пассажирам
Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» пассажирам и водителям
Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» пассажирам и водителям
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Общество
Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» водителям и пассажирам
Невинномысск готовится отметить свою 191-ю годовщину
Ставропольскому региональному отделению «Динамо» – 90 лет!
Ставропольские ЗАГСы помогают подавать заявления в электронной форме
Работники Ставрополькрайводоканала соревновались в конкурсе профессионального мастерства
Предгорный район
В Предгорном районе провели флеш-моб пропагандирующий светоотражатели
Первая утиная ферма скоро откроется на Ставрополье
Бывший глава администрации Предгорного района осужден за посредничество во взяточничестве
Туристический тур по кавказскому участку Великого шелкового пути финишировал на КМВ и Медовых водопадах
В станице Ессентукской возродили парк культуры

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!