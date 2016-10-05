Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» водителям и пассажирам

Лермонтов и Предгорный район объединила общая акция – всероссийская эстафета безопасности «Дорога – символ жизни», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Первоклассники и дошкольники на уроках труда смастерили сотни ромашек из цветной и световозвращающей бумаги, на лепестках которых записали свои пожелания участникам дорожного движения. Первые «ромашки безопасности» ребята вручили родителям.

«Цветочный патруль» с агитационными плакатами на тротуаре привлекал внимание участников дорожного движения яркими костюмами. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участники патруля вручали символ всероссийской эстафеты водителям, пассажирам и пешеходам.

http://www.stapravda.ru/20161005/yunye_zhiteli_stavropolya_vruchayut_romashki_bezopasnosti_vodite_97013.html