Юные жители Ставрополья вручают «ромашки безопасности» водителям и пассажирам
Лермонтов и Предгорный район объединила общая акция – всероссийская эстафета безопасности «Дорога – символ жизни», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Первоклассники и дошкольники на уроках труда смастерили сотни ромашек из цветной и световозвращающей бумаги, на лепестках которых записали свои пожелания участникам дорожного движения. Первые «ромашки безопасности» ребята вручили родителям.
«Цветочный патруль» с агитационными плакатами на тротуаре привлекал внимание участников дорожного движения яркими костюмами. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участники патруля вручали символ всероссийской эстафеты водителям, пассажирам и пешеходам.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю