Выставка по мотивам романа «Герой нашего времени» открылась в Пятигорске

«Пробегая мыслию прошедшее...» Выставка с таким названием открылась в Пятигорском Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова. Организаторы вновь обратились к бессмертному роману «Герой нашего времени». В экспозиции выделены повести: «Бэла», «Тамань», «Княжна Мери», в которых многие персонажи и их прототипы непосредственно связаны с Пятигорском. Еще современники называли сочинение М.Ю. Лермонтова «лучшим романом на русском языке». Из первой тысячи книг, отпечатанных при жизни поэта в апреле 1840 года, сохранились считанные экземпляры. В Пятигорском музее их два. Первый поступил с коллекцией профессора Л. Семенова из Владикавказа , а второй – подарок И. Саркизова-Серозини, известного врача и коллекционера. На выставке представлен комплект факсимильного издания романа. Бережное переиздание лермонтовского раритета – итог совместной деятельности пятигорского издательства «Снег» и Российской государственной библиотеки. Основу выставки составляет живописный и графический материал: иллюстрации московского художника Сергея Филенко к повести «Бэла», художника ставропольской школы Олега Чернова — к «Тамани». Привлекает интересная попытка совместить на одной плоскости стены произведения современных художников-иллюстраторов и классиков жанра, в частности, рисунки Михая Зичи, достоверно и тщательно изображающие сцены романа. Удивит зрителя и печатная графика: гравюры из литературного альманаха «Нива» и «Всеобщего русского календаря», изданного к 100-летию со дня рождения поэта. Дополняют атмосферу лермонтовской эпохи предметы кавказского быта из собрания музея.

http://www.stapravda.ru/20161005/vystavka_po_motivam_romana_geroy_nashego_vremeni_otkrylas_v_pyat_97019.html