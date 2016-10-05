Вынесено судебное решение о разглашении коммерческой тайны «Монокристалла»

В Промышленном районном суде Ставрополя вынесен приговор в отношении пяти жителей краевого центра, четверо из которых являлись работниками АО «Монокристалл». Они признаны виновными в том, что незаконно получили и разгласили сведения, составляющие коммерческую тайную «Монокристалла», чем причинили предприятию крупный ущерб – более 14 млн рублей. Апелляционная инстанция Ставропольского краевого суда оставила приговор без изменений. Одному из осужденных назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении. Остальные участники группы получили от 1 года 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно и амнистированы, сообщила пресс-служба Промышленного райсуда.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161005/vyneseno_sudebnoe_reshenie_o_razglashenii_kommercheskoy_tayny_mo_97023.html