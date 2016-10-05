ВТБ предоставил инвестиционный кредит молочному комбинату КБР

Корпоративный филиал банка ВТБ в СКФО профинансировал крупного производителя молочных продуктов Кабардино-Балкарской Республики – ООО «МК Светловодский». Кредит в размере 40 млн рублей сроком до 5 лет будет направлен на покупку оборудования для производства молочных продуктов.

Кроме того, для расчетов с поставщиками оборудования компания открыла в ВТБ импортный аккредитив на сумму 460 тысяч евро и внутрироссийский аккредитив на сумму 4,8 млн рублей.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, подчеркнул: «Чтобы минимизировать риски при расчетах с новыми поставщиками, импортное и российское оборудование будет приобретено предприятием через открытие аккредитивов. Данные продукты незаменимы в текущих условиях ведения бизнеса, особенно если расчеты занимают длительный период, связанный с необходимостью производства, доставки и монтажа приобретаемого оборудования. Такие сложноструктурированные сделки – пример успешного сотрудничества ВТБ и клиента, когда банк помимо стандартного кредитования предоставляет дополнительные современные продукты, которые позволяют удовлетворить все запросы клиента».

Асланбек Маремшаов, директор ООО «МК Светловодский», отметил: «Во время проработки инвестиционного проекта мы столкнулись с возможными рисками, которые могли привести к существенным убыткам. Банк ВТБ не только предоставил кредитование на комфортных условиях, но и предложил комплексное сопровождение расчетов, взяв на себя вопросы конверсии, валютного контроля и контроля исполнения обязательств поставщиками оборудования. Кроме того, благодаря ВТБ мы впервые использовали в своих расчетах такой инструмент, как аккредитив. Особо хочу отметить, что сотрудники банка оперативно и профессионально предоставили необходимую информационную поддержку, что позволило компании вести переговоры с иностранными и российскими поставщиками на качественно новом уровне».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161005/vtb_predostavil_investitsionnyy_kredit_molochnomu_kombinatu_kbr_97012.html