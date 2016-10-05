Военно-патриотический страйкбол состоится 8 октября в парке Победы Ставрополя

Спорт – детям! / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

В рамках акции «Спорт – детям! Движение – жизнь» 8 октября в 12.00 в парке Победы краевого центра состоится масштабная военно-патриотическая игра страйкбол. В Фонде социальной поддержки населения края сообщили, что все собранные в ходе игры деньги пойдут на приобретение средств реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья.

Участникам акции необходимо заранее зарегистрироваться в фонде по телефонам (8652) 95-12-30 и 8-988-678-95-15 или по электронной почте fond@minsoc26.ru. За участие в игре платится взнос 500 рублей со взрослого и 400 рублей со студента или школьника. Минимальный возраст участников – 14 лет.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/voennopatrioticheskiy_straykbol_sostoitsya_8_oktyabrya_v_parke_p_97000.html