В Ставрополе судят группу фальшивомонетчиков

В Промышленном районном суде Ставрополя готовится к рассмотрению уголовное дело о сбыте фальшивых денег, сообщила пресс-служба краевого суда. Обвиняемых двое, один — россиянин, другой – гражданин Армении.

В мае 2015 года была создана группа из трех человек, привлекавшая, кстати, и еще помощников. Преступная компания с июня по июль 2015 года на территории Ставрополья сбывала поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5000 рублей. При этом они покупали в магазинах товар на сумму не более 1000 рублей, получая сдачу. В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину не признал.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161005/v_stavropole_sudyat_gruppu_falshivomonetchikov_97024.html