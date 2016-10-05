В СКФУ прошла конференция о развитии туриндустрии региона

О развитии туриндустрии региона вели речь участники прошедшей на базе Северо-Кавказского федерального университета Второй международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе». В работе конференции принимали участие представители Министерства РФ по делам Северного Кавказа, стратегического партнера университета АО «Курорты Северного Кавказа», ученые из Швейцарии, Великобритании, Азербайджана, ведущих российских научных центров: Института географии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского этнографического музея, Института проблем управления РАН (Москва), Поволжского государственного технологического университета (Йошкар-Ола) и ряда других, а также представители исполнительной и законодательной власти Ставропольского края, министры по туризму и культуре субъектов Северного Кавказа, руководители крупнейших предприятий туриндустрии России.

Обсуждались вопросы подготовки кадров для сферы туриндустрии в России и странах Европы, развития сетевого взаимодействия вузов при подготовке специалистов для туризма и отельного бизнеса, задачи инвестирования в развитие туристской индустрии в Ставропольском крае, состояние и перспективы развития туристской инфраструктуры региона и роль малого и среднего предпринимательства в развитии сферы туризма. В рамках конференции представлены молодежные проекты по развитию туризма на Северном Кавказе. На секциях рассмотрены исторические ретроспективы развития различных частей Великого шелкового пути – от юга Европейской части России до Закавказья – и проанализированы исторические аспекты его влияния на социально-экономическое и культурное развитие областей и районов Кавказа и Закавказья. Например, ставропольские ученые выступили с докладами «Великий шелковый путь – путь диалога культур: к истории реализации программы на Ставрополье в 1993 – 1994 г.г.», «Торговые отношения Австро-Венгрии с Китаем на рубеже ХlХ – ХХ вв.», «Сарматы и аланы на международных торговых трассах Северо-Кавказского ответвления Великого шелкового пути», «Влияние миграции на социально-экономическое развитие Северного Кавказа во второй половине ХlХ века», «Международный и российский опыт сохранения и популяризации культурного и природного наследия Великого шелкового пути», «Стратегические ориентиры развития туризма в СКФО», «Геоинформационный мониторинг туристских дестинаций» – широта тематики говорит о глубоко научном подходе к решению актуальных задач современности, что получило четкое отражение в итоговой резолюции конференции.

http://www.stapravda.ru/20161005/v_skfu_proshla_konferentsiya_o_razvitii_turindustrii_regiona_97017.html