В Невинномысске задержан мужчина, не собиравшийся отдавать старику долг почти 7 тысяч евро

В отдел полиции Невинномысска обратился пожилой местный житель и сообщил, что знакомый несколько лет назад занял у него на полгода 6900 евро. Но деньги он под различными предлогами не возвращал, а затем и вовсе исчез. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого. В ходе разбирательства было также установлено, что он уже был ранее судим за аналогичные преступления. По факту совершения мошеннических действий с причинением крупного материального ущерба возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/v_nevinnomysske_zaderzhan_muzhchina_ne_sobiravshiysya_otdavat_st_97031.html