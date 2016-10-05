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5 октября 2016 г.

В Невинномысске задержан мужчина, не собиравшийся отдавать старику долг почти 7 тысяч евро

В отдел полиции Невинномысска обратился пожилой местный житель и сообщил, что знакомый несколько лет назад занял у него на полгода 6900 евро. Но деньги он под различными предлогами не возвращал, а затем и вовсе исчез. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого. В ходе разбирательства было также установлено, что он уже был ранее судим за аналогичные преступления. По факту совершения мошеннических действий с причинением крупного материального ущерба возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/v_nevinnomysske_zaderzhan_muzhchina_ne_sobiravshiysya_otdavat_st_97031.html
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