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5 октября 2016 г.

В Махачкале открыли Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей

Торжественное открытие Дагестанского государственного объединенного исторического и архитектурного музея им. А. Тахо-Годи в Махачкале.

Торжественное открытие Дагестанского государственного объединенного исторического и архитектурного музея им. А. Тахо-Годи на днях состоялось в Махачкале. На сегодня это самое крупное учреждение культуры не только в Дагестане, но и во всем Северо-Кавказском федеральном округе. В консолидированных фондах Дагестанского музейного объединения, а музей имеет свыше 30 филиалов в городах и сельских поселениях по всей республике, насчитывается порядка 170 тысяч экспонатов. Среди них есть уникальные коллекции археологических памятников, отражающих древнейшую историю республики. Однако долго ДГОМ находился в помещении, где музейным экспонатам было «тесно». Учитывая историческую и культурную значимость главного музея республики, по инициативе главы Дагестана Рамазана Абдулатипова музей получил новое здание – старинный особняк, единственный в городе, построенный в стиле классицизма конца XIX века. Как отметил в ходе открытия Р. Абдулатипов, культура – это память народа. Главным хранителем этой памяти являются музейные учреждения России.

– Что мы сегодня видим? С одной стороны располагается замечательный музей искусств, созданный по инициативе Патимат Саидовны – супруги великого поэта Расула Гамзатова, с другой стороны – прекрасный музей с неповторимой атрибутикой. Кроме того, здесь должно быть помещение, где будут производиться изделия наших традиционных ремёсел. В будущем эту улицу можно обустроить как улицу мастеров, улицу памяти. Нам нужно обустроить среду своего обитания, – отметил Р. Абдулатипов.

По словам главы республики, в ближайшее время в музее планируется открыть также Зал дагестанской славы, где будут представлены великие люди, которые созидали и защищали Дагестан.

– Одновременно должно быть продемонстрировано огромное уважение к русским людям и русской культуре, – подчеркнул Р. Абдулатипов.

Он поблагодарил строителей, успешно справившихся с реконструкцией исторического здания и вручил строителям и музейным работникам государственные награды, сообщает пресс-служба Администрации главы и правительства Республики Дагестан.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/v_makhachkale_otkryli_dagestanskiy_gosudarstvennyy_obedinennyy_i_97039.html
Фотография к статье В Махачкале открыли Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей
Торжественное открытие Дагестанского государственного объединенного исторического и архитектурного музея им. А. Тахо-Годи в Махачкале.
Торжественное открытие Дагестанского государственного объединенного исторического и архитектурного музея им. А. Тахо-Годи в Махачкале.
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