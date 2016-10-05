В Кочубеевском районе для первоклассников организовали игру-путешествие «Азбука безопасности»
Игру-путешествие «Азбука безопасности» провели для первоклассников сотрудники Госавтоинспекции Кочубеевского района совместно с Домом детского творчества. Каждый этап игры был обозначен как остановка в пути и посвящался определенной теме.
Так, на остановке «Загадки светофора» ребята должны были показать знание ПДД. На остановке «Дорожная азбука» дети объясняли названия и значение дорожных знаков, также первоклашки прошли через этапы «Пешеходы и пассажиры», «Инспектор ГИБДД предупреждает», «Автомульти». Последняя остановка больше всего понравилась юным знатокам, ведь она предусматривала просмотр мультфильмов, посвященных дорожной безопасности.
Фото ОГИБДД Кочубеевского района