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5 октября 2016 г.

В Кировоскм районе раскрыто хищение зерна

Полицейские Ставропольского края в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Урожай-2016» выявили хищения зерновых культур в Кировском районе. Следствием установлено, что мужчина взломал три замка и проник на склад одного из предприятий, откуда похитил 700 килограммов зерна пшеницы, которую вывез на мотороллере в два захода. По словам мужчины, пшеницу он собирался использовать для корма домашней птицы. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/v_kirovoskm_rayone_raskryto_khischenie_zerna_97034.html
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