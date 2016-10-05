Возраст зрелости управления / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Управление судебного департамента в Ставропольском крае отметило 18-летие. Поздравить коллектив приехали заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ А. Слотюк, председатель Ставропольского краевого суда Е. Кузин и другие. Было отмечено, что за этот период проделана огромная и непростая работа, цель которой – обеспечить процесс отправления правосудия. И есть уверенность, что с новыми задачами коллектив управления справится, рассказали в пресс-службе краевого суда.

http://www.stapravda.ru/20161005/upravlenie_sudebnogo_departamenta_v_stavropolskom_krae_otmetilo__97001.html