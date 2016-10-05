Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
5 октября 2016 г.
Туркменистану – о возможностях КМВ / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Туркменистану – о возможностях КМВ

Представители деловых кругов Ставрополья посетили Республику Туркменистан с бизнес-миссией и приняли участие в работе Международной выставки и конференции «Туризм и путешествия», состоявшейся в туристической зоне AVAZA на берегу Каспийского моря. В числе организаторов мероприятия – минэкономразвития Ставропольского края. Курорты Кавказских Минеральных Вод представили ведущие санатории и здравницы – «Русь», «Целебный нарзан», «Виктория». Стенд Ставропольского края на выставке посетила вице-премьер Туркменистана Гульшат Маммедова. Она и другие участники выставки высоко оценили уникальные возможности КМВ и получили самую актуальную информацию об организации различных видов отдыха.

 

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/turkmenistanu__o_vozmozhnostyakh_kmv_97007.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Экономика
Неделя инноваций пройдет на Ставрополье с 10 по 14 октября
Туркменистану – о возможностях КМВ
Минздрав Ставропольского края реализует ряд социально значимых инвестпроектов
В Ставропольском крае будут выпускать продукцию «Интерскола»
Продукция Ставропольских предприятий пользуется спросом в крае и в других регионах России

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!