Туркменистану – о возможностях КМВ / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Представители деловых кругов Ставрополья посетили Республику Туркменистан с бизнес-миссией и приняли участие в работе Международной выставки и конференции «Туризм и путешествия», состоявшейся в туристической зоне AVAZA на берегу Каспийского моря. В числе организаторов мероприятия – минэкономразвития Ставропольского края. Курорты Кавказских Минеральных Вод представили ведущие санатории и здравницы – «Русь», «Целебный нарзан», «Виктория». Стенд Ставропольского края на выставке посетила вице-премьер Туркменистана Гульшат Маммедова. Она и другие участники выставки высоко оценили уникальные возможности КМВ и получили самую актуальную информацию об организации различных видов отдыха.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/turkmenistanu__o_vozmozhnostyakh_kmv_97007.html