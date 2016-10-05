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5 октября 2016 г.
Региональному отделению «Динамо» – 90 лет! / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Ставропольскому региональному отделению «Динамо» – 90 лет!

Центральный совет общества «Динамо» наградил ставропольскую кадетскую школу

Старейшее в нашей стране спортобщество «Динамо» всегда славилось своими традициями. На протяжении всей истории полное официальное наименование общества несколько раз менялось, однако краткое – «Динамо» – никогда.

На недавние торжества, посвященные 90-летию Ставропольской региональной организации общества «Динамо», была приглашена большая делегация сотрудников и воспитанников кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, на торжественном собрании почетными наградами Центрального совета общества «Динамо» были награждены директор кадетки А. Хитров и ряд офицеров и воспитанников школы. Такой высокой оценкой были отмечены успехи в организации работы с детьми и допризывной молодежью. А музей школы пополнился новыми памятными экспонатами.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskomu_regionalnomu_otdeleniyu_dinamo__90_let_97005.html
Фотография к статье Ставропольскому региональному отделению «Динамо» – 90 лет!
Центральный совет общества «Динамо» наградил ставропольскую кадетскую школу
Центральный совет общества «Динамо» наградил ставропольскую кадетскую школу
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Ставропольскому региональному отделению «Динамо» – 90 лет!
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