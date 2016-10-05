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5 октября 2016 г.

Ставропольский государственный аграрный университет победил в престижном европейском конкурсе

В итальянском Милане на днях были объявлены официальные результаты престижного европейского конкурса в области качества «Награда в области совершенства» (EFQM Excellence Award). Ставропольский государственный аграрный университет стал обладателем Приза этого конкурса, сообщили в вузе. Университет на церемонии награждения представляла официальная делегация, в состав которой вошел ректор СтГАУ Владимир Трухачев.

В этом году за присуждение статусов победителя, призера и финалиста конкурса боролись 18 организаций. Кстати, СтГАУ оказался единственным представителем России. В числе обладателей приза EFQM наряду со ставропольским вузом оказался также крупнейший в Шотландии колледж City of Glasgow College.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskiy_gosudarstvennyy_agrarnyy_universitet_pobedil_v_pre_97030.html
Фотография к статье Ставропольский государственный аграрный университет победил в престижном европейском конкурсе
Владимир Трухачев и Мик Хаккинен, чемпион мира «Формулы 1» (справа), в момент торжественной церемонии.
Владимир Трухачев и Мик Хаккинен, чемпион мира «Формулы 1» (справа), в момент торжественной церемонии.
Фото НИУЦ СтГАУ
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