Ставропольский государственный аграрный университет победил в престижном европейском конкурсе

В итальянском Милане на днях были объявлены официальные результаты престижного европейского конкурса в области качества «Награда в области совершенства» (EFQM Excellence Award). Ставропольский государственный аграрный университет стал обладателем Приза этого конкурса, сообщили в вузе. Университет на церемонии награждения представляла официальная делегация, в состав которой вошел ректор СтГАУ Владимир Трухачев.

В этом году за присуждение статусов победителя, призера и финалиста конкурса боролись 18 организаций. Кстати, СтГАУ оказался единственным представителем России. В числе обладателей приза EFQM наряду со ставропольским вузом оказался также крупнейший в Шотландии колледж City of Glasgow College.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskiy_gosudarstvennyy_agrarnyy_universitet_pobedil_v_pre_97030.html