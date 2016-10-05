Ставропольские ЗАГСы помогают подавать заявления в электронной форме

Управление ЗАГС края провело заседание коллегии, в ходе которого особое внимание уделили реализации услуг, предоставляемых гражданам в электронной форме, сообщает пресс-служба губернатора СК. Для оказания помощи при регистрации и подаче заявления в электронной форме через портал госуслуг в управлении создано 36 центров обслуживания, которые расположены непосредственно в помещениях управления ЗАГС и его отделах. Работники управления оказывают помощь в подаче заявления в электронной форме. Для этого при обращении в отдел помимо документов, необходимых для получения услуг, нужно иметь при себе СНИЛС.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskie_zagsy_pomogayut_podavat_zayavleniya_v_elektronnoy__97003.html