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5 октября 2016 г.

Ставропольские рукопашники уверенно выиграли первенство СКФО

В спорткомплексе «Спартак» краевого центра прошло первенство СКФО по рукопашному бою среди юниоров 18 – 20 лет. Около ста спортсменов в составах шести команд определили победителей и призеров соревнований в 12 весовых категориях.

От Ставрополья выступил 31 спортсмен, завоевано девять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Среди победителей специалисты отметили Наталью Дмитриенко (до 46 кг) и Диану Саадулаеву (до 55 кг), обе из ставропольской ДЮСШ единоборств; Диану Мурсалову (до 65 кг), Апанасенковский район; Юлию Колесниченко (до 75 кг), Владимира Михайлова (до 55 кг) и Станислава Ли (до 65 кг), все — Предгорный район; Рамазана Чеккуева (до 75 кг), Андроповский район; Андрея Кондратенко (до 90 кг), Ставрополь; Алексея Шахбазова (свыше 90 кг), Предгорный район.

В командном первенстве безоговорочную победу одержала сборная Ставрополья. На втором и третьем местах рукопашники Кабардино-Балкарской и Чеченской республик соответственно. Победители и призеры состязаний вошли в сборную команду СКФО для участия в первенстве России среди юниоров 18 – 20 лет, которое пройдет в конце октября в Санкт-Петербурге.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskie_rukopashniki_uverenno_vyigrali_pervenstvo_skfo_97028.html
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