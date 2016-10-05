Ставропольские хоккейные «медвежата» успешно выступили на сочинском льду

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» на Черноморском побережье прошел Всероссийский турнир по хоккею с шайбой для юношей 2007 года рождения и младше. Честь края на этих крупных состязаниях защищала команда «Союз» из Ставрополя. С переменным успехом наши ребята провели на сочинских аренах пять матчей.

«Ледовые рыцари» из краевого центра уступили будущим призерам: «Сочинским дельфинам», соперникам из «Горячего Ключа», а также победителям соревнований — краснодарским «Акулам». Завершили состязания наши земляки на мажорной ноте, обыграв «Молнию» из Тихорецка и кубанских «катранов», заняв четвертое место. Лучшим снайпером в нашей команде стал капитан «Союза» Максим Бирюков, забросивший в ворота соперников пять шайб. Дубль оформил Матвей Яшкунов, еще по голу в Сочи забили Глеб Кабанов, Даниил Муслимов и Данила Демин.

http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskie_khokkeynye_medvezhata_uspeshno_vystupili_na_sochin_97021.html