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5 октября 2016 г.

Ставропольские аптеки запаслись препаратами от гриппа и ОРВИ

Аптеки Ставропольского края запаслись препаратами от гриппа и ОРВИ. В региональном министерстве здравоохранения сообщают: на фармацевтическом рынке есть достаточный ассортимент противовирусных медикаментов, создан запас средств для лечения и профилактики гриппа и других вирусных инфекций. Под контролем специалистов и ценовая политика: обнародован список предельных розничных цен на лекарства.

 

 

 

Торговое наименование Форма выпуска Кол-во в потр. упаковке Предельная розничная цена
Арбидол Максимум капсулы, 200 мг № 10 10 596,12
Арбидол капсулы, 100 мг № 40 40 1 108,56
Арбидол капсулы, 100 мг № 20 20 599,51
Арбидол капсулы, 100 мг № 10 10 300,38
Арбидол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №10 10 196,30
Арбидол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №20 20 343,98
Кагоцел таблетки, 12 мг №10 10 332,44
Лавомакс таблетки покрытые оболочкой, 125 мг №3 3 351,52
Лавомакс таблетки покрытые оболочкой, 125 мг №6 6 706,44
Лавомакс таблетки покрытые оболочкой, 125 мг № 10 10 1141,41
Тамифлю капсулы 75 мг № 10 10 1 496,80
Номидес капсулы, 75 мг № 10 10 1 166,12
Номидес капсулы, 45 мг №10 10 749,17
Номидес капсулы, 30 мг №10 10 499,44
Виферон суппозитории ректальные, 500 тыс.МЕ, №10 10 459,10
Виферон мазь для наружного и местного применения, 40 тыс.МЕ/г, 12 г 1 209,88
Виферон суппозитории ректальные, 1 млн.МЕ, №10 10 653,69
Виферон суппозитории ректальные, 3 млн.МЕ, №10 10 1 084,41
Виферон гель для местного и наружного применения, 36 тыс.МЕ/г, 12 г 1 198,94
Виферон суппозитории ректальные, 150 тыс.МЕ, №10 10 317,00
Гриппферон капли назальные 10000 МЕ/мл, 10 мл – флаконы с дозатором-капельницей 1 375,84
Амиксин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 60 мг №10 10 789,21
Амиксин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 125 мг № 6 6 794,87
Циклоферон раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 2 мл ампулы, №5 5 428,64
Циклоферон таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №10 10 233,16
Циклоферон таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг №20 20 467,56
Ингавирин капсулы, 90 мг, №7 7 627,69
Ингавирин капсулы, 60 мг, №7 7 508,75
Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskie_apteki_zapaslis_preparatami_ot_grippa_i_orvi_97040.html
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