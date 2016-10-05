Ставропольские аптеки запаслись препаратами от гриппа и ОРВИ

Аптеки Ставропольского края запаслись препаратами от гриппа и ОРВИ. В региональном министерстве здравоохранения сообщают: на фармацевтическом рынке есть достаточный ассортимент противовирусных медикаментов, создан запас средств для лечения и профилактики гриппа и других вирусных инфекций. Под контролем специалистов и ценовая политика: обнародован список предельных розничных цен на лекарства.

Торговое наименование Форма выпуска Кол-во в потр. упаковке Предельная розничная цена Арбидол Максимум капсулы, 200 мг № 10 10 596,12 Арбидол капсулы, 100 мг № 40 40 1 108,56 Арбидол капсулы, 100 мг № 20 20 599,51 Арбидол капсулы, 100 мг № 10 10 300,38 Арбидол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №10 10 196,30 Арбидол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №20 20 343,98 Кагоцел таблетки, 12 мг №10 10 332,44 Лавомакс таблетки покрытые оболочкой, 125 мг №3 3 351,52 Лавомакс таблетки покрытые оболочкой, 125 мг №6 6 706,44 Лавомакс таблетки покрытые оболочкой, 125 мг № 10 10 1141,41 Тамифлю капсулы 75 мг № 10 10 1 496,80 Номидес капсулы, 75 мг № 10 10 1 166,12 Номидес капсулы, 45 мг №10 10 749,17 Номидес капсулы, 30 мг №10 10 499,44 Виферон суппозитории ректальные, 500 тыс.МЕ, №10 10 459,10 Виферон мазь для наружного и местного применения, 40 тыс.МЕ/г, 12 г 1 209,88 Виферон суппозитории ректальные, 1 млн.МЕ, №10 10 653,69 Виферон суппозитории ректальные, 3 млн.МЕ, №10 10 1 084,41 Виферон гель для местного и наружного применения, 36 тыс.МЕ/г, 12 г 1 198,94 Виферон суппозитории ректальные, 150 тыс.МЕ, №10 10 317,00 Гриппферон капли назальные 10000 МЕ/мл, 10 мл – флаконы с дозатором-капельницей 1 375,84 Амиксин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 60 мг №10 10 789,21 Амиксин таблетки покрытые пленочной оболочкой, 125 мг № 6 6 794,87 Циклоферон раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 2 мл ампулы, №5 5 428,64 Циклоферон таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №10 10 233,16 Циклоферон таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг №20 20 467,56 Ингавирин капсулы, 90 мг, №7 7 627,69 Ингавирин капсулы, 60 мг, №7 7 508,75

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161005/stavropolskie_apteki_zapaslis_preparatami_ot_grippa_i_orvi_97040.html