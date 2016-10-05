Фотография к статье Ставропольские аптеки запаслись препаратами от гриппа и ОРВИ
Фото: Лусине ВАРДАНЯН
Аптека
Аптеки Ставропольского края запаслись препаратами от гриппа и ОРВИ. В региональном министерстве здравоохранения сообщают: на фармацевтическом рынке есть достаточный ассортимент противовирусных медикаментов, создан запас средств для лечения и профилактики гриппа и других вирусных инфекций. Под контролем специалистов и ценовая политика: обнародован список предельных розничных цен на лекарства.
|Торговое наименование
|Форма выпуска
|Кол-во в потр. упаковке
|Предельная розничная цена
|Арбидол Максимум
|капсулы, 200 мг № 10
|10
|596,12
|Арбидол
|капсулы, 100 мг № 40
|40
|1 108,56
|Арбидол
|капсулы, 100 мг № 20
|20
|599,51
|Арбидол
|капсулы, 100 мг № 10
|10
|300,38
|Арбидол
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №10
|10
|196,30
|Арбидол
|таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг №20
|20
|343,98
|Кагоцел
|таблетки, 12 мг №10
|10
|332,44
|Лавомакс
|таблетки покрытые оболочкой, 125 мг №3
|3
|351,52
|Лавомакс
|таблетки покрытые оболочкой, 125 мг №6
|6
|706,44
|Лавомакс
|таблетки покрытые оболочкой, 125 мг № 10
|10
|1141,41
|Тамифлю
|капсулы 75 мг № 10
|10
|1 496,80
|Номидес
|капсулы, 75 мг № 10
|10
|1 166,12
|Номидес
|капсулы, 45 мг №10
|10
|749,17
|Номидес
|капсулы, 30 мг №10
|10
|499,44
|Виферон
|суппозитории ректальные, 500 тыс.МЕ, №10
|10
|459,10
|Виферон
|мазь для наружного и местного применения, 40 тыс.МЕ/г, 12 г
|1
|209,88
|Виферон
|суппозитории ректальные, 1 млн.МЕ, №10
|10
|653,69
|Виферон
|суппозитории ректальные, 3 млн.МЕ, №10
|10
|1 084,41
|Виферон
|гель для местного и наружного применения, 36 тыс.МЕ/г, 12 г
|1
|198,94
|Виферон
|суппозитории ректальные, 150 тыс.МЕ, №10
|10
|317,00
|Гриппферон
|капли назальные 10000 МЕ/мл, 10 мл – флаконы с дозатором-капельницей
|1
|375,84
|Амиксин
|таблетки покрытые пленочной оболочкой, 60 мг №10
|10
|789,21
|Амиксин
|таблетки покрытые пленочной оболочкой, 125 мг № 6
|6
|794,87
|Циклоферон
|раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 2 мл ампулы, №5
|5
|428,64
|Циклоферон
|таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №10
|10
|233,16
|Циклоферон
|таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг №20
|20
|467,56
|Ингавирин
|капсулы, 90 мг, №7
|7
|627,69
|Ингавирин
|капсулы, 60 мг, №7
|7
|508,75