Ставрополье присоединится к акции по профилактике йододефицитных заболеваний

С 6-9 октября в России пройдет акция «Соль + йод IQ сбережет», которая направлена на профилактику йододефицитных заболеваний. Ее главная цель проинформировать население о факторах риска и методах профилактики, поэтому в эти дни волонтеры-медики раздадут листовки, проведут опрос, а также беседы в школах и вузах.

Многолетние эпидемиологические исследования выявили, что россияне потребляют 40-80 мкг йода в день, что в три раза меньше нормы. По данным мировой статистики йододефицит – наиболее распространенная причина поражения головного мозга и нарушения психического развития у детей, которую можно предупредить.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Ставропольского края, более десяти лет в России осуществляется государственная программа йодной профилактики. Наиболее изученным, эффективным и рекомендованным ВОЗ методом массовой профилактики остается повсеместное использование йодированной соли населением.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161005/stavropole_prisoedinitsya_k_aktsii_po_profilaktike_yododefitsitn_97038.html