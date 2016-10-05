В Майкопе состоялось открытое первенство «СШОР по борьбе дзюдо имени Я. Коблева» среди юношей и девушек 2000 – 2003 годов рождения. Заслуженный тренер СССР Якуб Коблев был президентом федерации дзюдо ЮФО, основателем и ректором единственного в мире института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета.

В турнире участвовало около 150 спортсменов. Четверо из них представляли спортклуб «Борец» из поселка Солнечнодольска Изобильненского района. Двое из них вернулись домой с наградами. Ибрагим Асланидзе и Василий Рыжков стали бронзовыми призерами турнира в весе до 90 кг.

В тот же день в спорткомплексе «Спартак» краевого центра проходил открытый краевой турнир по рукопашному бою среди юношей 1998 – 2000 годов рождения, собравший около 200 участников. В весовой категории до 74 кг второе место занял также представитель клуба «Борец» Навруз Искендеров. Премудрости спортивной науки юные спортсмены постигают под руководством мастера спорта РФ по самбо и дзюдо Тарона Атояна.

http://www.stapravda.ru/20161005/sportklub_borets_poselka_solnechnodolska__kuznitsa_yunykh_sporti_97029.html