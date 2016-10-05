Скрывавшийся 4 года преступник задержан среди пьяных дебоширов в Невинномысске

Фото: из архива газеты «СП»

В Невинномысске участковый уполномоченный полиции задержал 32-летнего жителя Нефтекумского района, находившегося в федеральном розыске. Как рассказали в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, еще в 2012 году за совершение грабежа упомянутый злоумышленник был осужден Нефтекумским районным судом, который назначил гражданину наказание, не связанное с лишением свободы. Однако мужчина уклонялся от исполнения приговора, нарушил предписания, а потом и вовсе стал скрываться от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск.

И вот в дежурную часть невинномысского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домовладений собрались неизвестные, распивают спиртные напитки и шумят. Увидев участкового уполномоченного полиции, прибывшего на место, один из участников шумной компании попытался убежать через окно, но был задержан. При проверке его личности было установлено, что гражданин уже четыре года находится в розыске.

Всех участников дебоша доставили в городской отдел полиции. Со слов задержанного жителя Нефтекумья, он приехал в Невинномысск к своим знакомым отдохнуть. Скрывавшийся от правосудия злоумышленник передан инициатору розыска.

http://www.stapravda.ru/20161005/skryvavshiysya_4_goda_prestupnik_zaderzhan_sredi_pyanykh_deboshi_97033.html