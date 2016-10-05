Работники Ставрополькрайводоканала соревновались в конкурсе профессионального мастерства

Конкурс мастерства / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

В Пятигорске прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2016» среди филиалов Ставрополькрайводоканала. На соревнования приехали почти 130 участников.

За звание лучших боролись бригады слесарей аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщики и машинисты-экскаваторщики. Победителям вручены дипломы и денежные премии. Кроме этого работники, занявшие призовые места, будут в течение года ежемесячно получать персональную надбавку к зарплате. Пяти филиалам вручены сварочные аппараты, команды из еще пяти подразделений получили денежные поощрения. Специальный приз получил экскаваторщик из Кисловодска Александр Атаманов. Приз краевой организации профессионального союза работников жизнеобеспечения вручен Светлоградскому межрайводоканалу, сообщила пресс-служба Ставрополькрайводоканала.

http://www.stapravda.ru/20161005/rabotniki_stavropolkrayvodokanala_sorevnovalis_v_konkurse_profes_96994.html